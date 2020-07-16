阿茲海默症會導致記憶、思考和行為問題，是一種不正常的老化現象，約佔失智症比例的60%到80%，在台灣失智人口約有27萬人，占65歲以上老人的將近一成，桃園市立圖書館龍潭分館策畫的「蝕憶」科技互動特展，將患者腦部病變視覺化，揭開罹患阿茲海默症的神秘面紗。

小天使舞團開幕表演，與市長鄭文燦合影。(桃園市圖龍潭分館提供)

桃園市長鄭文燦應邀出席開幕儀式，邀請小天使舞團，延續今年音樂與藝術展覧主題，演出「梨園-戲韻萬千」，透過音樂及聲音的連結，深入淺出失智症議題，讓民眾體會阿茲海默症患者的記憶如何碎片化，互動展期間將詳盡探討「音樂／大腦／失智症」三者之間的關聯。

桃園市長鄭文燦AR科技互動體驗奶奶的回憶迷宮。(桃園市圖龍潭分館提供)

這次「蝕憶-奶奶的回憶迷宮」互動展區，可同時讓三位民眾站上紅外線感應地貼，取得相應角色，進入互動場景，讓角色們往回憶迷宮的出口前進，在左彎右拐的路上會有偷走奶奶記憶的蝕憶獸，還有不定時的觸發事件幫助或阻撓玩家，希望透過音樂與科技的連結，喚起社會大眾各年齡層，對周遭失智症老人的關注。

(中時電子報)