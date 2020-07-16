台股跟隨亞股走勢，續小幅回檔整理，且台積電發放現金股利後，外資買匯力道不如預期，新台幣實質匯率僅略偏貶，跌幅很有限，盤面一路顯現升值，至終場才又豬羊變色、由升轉貶，收在29.596元兌1美元，貶值1.4分，台北外匯經紀公司成交量9.21億美元。

外匯交易員指出，國際美元延續偏弱區間盤整，亞股綠油油一片，台股也是小幅收低，但仍位在「萬二」（12,000點）之上，且外資領到台積電現金股利後，進場買匯量能不如預期，出口商期待落空下，失望性拋匯出籠，支撐新台幣實質匯率，跌勢並不明顯，尾盤仍靠老大（央行）進場阻升才轉收貶。

外匯交易員認為，全球肺炎疫情仍嚴峻，台灣相對安全，且台股挑戰歷史高點的攻勢仍在，國安基金也宣布不退場，看來外資今年拿到台股現金股，恐怕是繼續投入台股居多，加上還有新的外資、熱錢虎視眈眈，預料新台幣短線應是欲弱不易，出口商大概只能面對忍痛拋匯的事實。

(工商 )