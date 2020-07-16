每個人心中都有屬於自己記憶中的家常滋味，出外打拚，還是會時常想念。

7/15於京站時尚廣場B3新開幕的台菜餐廳，就標榜在餐廳中吃到家的幸福味道，主打推出的料理都是傳承自台灣阿嬤的好手藝。特別餐廳情商兩年前退休、在龍潭開店58年、用煎匙收服不少名人味蕾的富美阿嬤出馬，像是前總統李登輝、馬英九都吃過她的菜。不少被淡忘的古早味，也再次重出江湖。

五花魷魚小炒。（圖／真珠台灣家味提供）

餐廳對於食材非常講究，現流小卷、非冷凍的台灣現流豬肉、台產小蝦米、鄰居阿嬤的手工酸菜和醃鳳梨、關西的仙草、潮州的冬瓜茶、西螺百年陳源和醬油等等，處處都顯現台灣在地風土。

醬油煎小卷。（圖／真珠台灣家味提供）

像是這道「醬油煎小卷」就精選澎湖小卷，油煎後以醬油燒出香氣卻不死鹹，Q彈鮮美一口咬定。而「五花魷魚小炒」將鮮爽的魷魚、鹹香的台灣現流帶皮豬五花，配上煸到焦香的豆干及脆口芹菜，不論下飯、配酒都是老少咸宜。

魷魚螺肉蒜。（圖／真珠台灣家味提供）

罐頭變身的經典湯品「魷魚螺肉蒜」是台灣最具代表性的酒家菜，風味甘甜噴香，是澎湃闊氣的象徵。另外還有一道「番茄蛤蜊排骨湯」，雞高湯以文蛤和現撈小蝦米吊出鮮味，再加入油質均勻的台灣現流豬腩排與牛番茄滾煮甘甜，最後加上少許新東陽肉醬，為滋味畫龍點睛。

(中時電子報)