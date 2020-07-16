今日許多國外名人、企業的推特帳號遭到入侵，被駭客用來發文詐騙網友比特幣。中國大陸區塊鍊創辦人「波場TRON」孫宇晨，其所擁有的個人推特同樣也遭到駭客入侵，他在稍早時間宣布，要提供100萬美金來懸賞駭客。

根據國外媒體《Cointelegraph》報導，孫宇晨表示他們將會向「找出推特駭客，並提供有關情報」的人100萬美金的獎金。他受訪時表示「我們正緊密的與推特展開合作，希望可以馬上解決此問題、讓我們的帳戶恢復正常。」、「我們在處理帳目時，一項都採取警惕、安全且負責任的操作，讓我們帳戶的安全性達到最高標準，這件事情說明我們社會需要更多分散式、匿名式的軟體與服務」。

今日除了許多國外名人的推特遭入侵、用於比特幣的詐騙外，其他像是數位貨幣交易所Coinbase、Gemini，區塊鍊Tron，或是一些在加密貨幣領域的名人，包含像是萊特幣創辦人Charlie Lee的帳戶也有受到影響。

目前針對這次的資安事件，推特官方除了發文表示他們正在處理中之外，也另外回文告訴使用者，在這段處理的時間內，很有可能造成使用者無法發文或是修改重置帳號密碼。

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(中時電子報)