岡山秀傳醫院與衛生局在田寮區成立健康友善社區，秀傳醫院院長趙昭欽（後排右二）到場與長輩同樂。（林瑞益攝）

為照顧更多老人與民眾，岡山秀傳醫院與高雄市衛生局協力，到田寮區成立健康友善社區。衛生局長照中心說，希望未來高雄市每里都能有一處健康友善社區，服務各地區的老人。秀傳醫院院長趙昭欽與長輩們相約活到120歲。

岡山秀傳醫院院長趙昭欽、高雄市衛生局長照中心主任李素華等人出席揭牌儀式。活動開始前，長輩表演舞蹈「弄獅」、「草螟弄雞公」，展現活力。趙昭欽等人也跟著跳舞，大家打成一片。

趙昭欽說，該社區老年人口比例為28.5％，請大家照顧好健康，這對子女來說是最大財富；他並與大家相約，一起到健康友善社區運動，共同活到120歲。

李素華表示，岡山秀傳醫院於2012年就到西德社區服務，照顧長輩，將醫療資訊導入社區，辦理血壓量測、心房顫動檢測等活動。根據內政部統計處資料，田寮區的老年人口占該區總人口比例居全國第二（28.5％），該區有超過兩千名老人。

她說，希望未來高雄市每一里都能設置健康友善社區，服務各地區的老人。今年市府預計設立的目標是261個健康友善社區，已經達到8成；全高雄市有981里，已經設立260餘個健康友善社區，還需努力。

此外，目前是後防疫時期，主辦單位也教導長輩製作防蚊抗菌液，長輩們學習的興趣很高，努力吸收新知。

(中時 )