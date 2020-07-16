同欣電（6271）2020年上半年表現優於預期，展望後市，董事長陳泰銘認為，新冠肺炎疫情仍是最大不確定因素，但目前客戶需求還算穩定，今年應會繳出不錯成績。總經理呂紹萍則表示，同欣電今年業績大爆發、看好將是10年來成長最強勁的一年。

同欣電2020年6月自結合併營收7.85億元，月增14.33％、年增達41.77％，改寫歷史次高。帶動第二季合併營收20.62億元，季增5.6％、年增13.19％，累計上半年合併營收40.15億元，年增16.82％，均創僅次於2014年的同期次高，表現優於預期。

展望後市，陳泰銘認為，新冠肺炎疫情仍是很大的不確定因素，但除非完全沒有需求，認為在影像感測器封測領域，同欣電應會取得一席之地。他認為，同欣電具發展優勢，且對產業發展及技術超前布局，看好未來3年看好車用CIS封測需求。

陳泰銘表示，目前客戶需求還算穩定，看好同欣電今年應會繳出不錯成績，年營收達百億元是一定要突破的目標，內部對此也樂觀看待，並將持續改善每股盈餘表現，股利配發上也會大方回饋股東。

至於在併購勝麗後未來是否還有併購計畫，陳泰銘表示，主要需看能否與同欣電技術互補、增強產品競爭力，且對發展方向有共識、朝國際化發展。他認為「這要看緣分和機會」，只要有好的機會都不會排斥。

呂紹萍指出，同欣電過去10年有2年營收成長超過雙位數，今年看到包括5G及雲端伺服器、低軌衛星、電動車與自動駕駛、手持超音波感測、智慧手機多鏡頭等諸多新機會，認為今年將遠超過先前紀錄、成為「業績大爆發」、10年來成長最強勁的一年。

呂紹萍表示，5G和雲端伺服器需求因疫情而增加，有助帶動同欣電雷射、矽光、高頻無線模組等需求。而電動車及自動駕駛已為不可逆趨勢，公司已取得頗大比重的特斯拉攝影模組，並積極開發光達（LiDAR），將是未來發展非常重要的產品。

此外，同欣電提供Space X的低軌道衛星收發模組，呂紹萍透露，客戶上半年便發射多達480顆、預計至年底將發射達1千顆，並看好此模式是6G網路的先行，未來將由天空與地面配合，提供無縫接軌的網路服務。

混合IC模組業務方面，呂紹萍表示，同欣電過去承作助聽器、DNA排序，去年開始承作手持超音波感測器。過去醫院超音波感測器均為大型主機、一年銷售約6萬多台，但客戶的手持式超音波產品去年已銷售1萬多台、今年估達2～3萬台，看好明年將突破6萬台。

至於智慧型手機鏡頭方面，呂紹萍認為，今年智慧型手機需求會稍微衰退，但單支手機搭載鏡頭數增加非常快，將帶動同欣電今年在此會有大幅度成長，並看好未來中低階手機搭載鏡頭數也會增加，增添未來營運成長動能。

(時報資訊)