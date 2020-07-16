儘管中國第二季經濟重返擴張，但日本國內的新冠肺炎確診病例激增，使經濟將迅速復甦的期望受到打擊，周四日股收黑。

終場日經225指數收跌0.76%，為22,770.36點，失守前一日創下的5周高點。東證一部指數收跌0.66%，為1579.06點。

受獲利了結賣壓影響，周四日股早盤開低。在東京都知事小池百合子宣布該首都周四的單日確診數可能超過280人後，日股午後跌幅擴大。因確診數連日激增，東京都前一日才將新冠肺炎疫情的警示狀態提升到最高級。

製藥股、電力與天然氣股，以及科技與通訊股表現最疲弱，分別跌2.17%、1.98%與1.50%。

半導體股走低，Screen控股跌4.17%，愛德萬測試與東京威力科創分別跌2.68%與2.55%。

日本交易所集團大漲6.51%，因日經公司（Nikkei Inc）宣布該公司將自7月29日起納入日經平均指數，取代索尼金融控股公司。

(時報資訊)