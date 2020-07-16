電信業搶搭振興券話題，台灣之星祭出振興券再升級，祭出「新朋友限定方案」、「門號搭商品方案」等方案搶市，另外，針對選擇綁定信用卡領取數位振興三倍券的消費者，也可選擇「國泰世華銀行辦門號送刷卡金方案」，電信業搭振興券順風車，盼衝出一波申辦量。

振興三倍券正式啟用，預期將引發新一波報復性消費潮，台灣之星響應政府政策，宣佈祭出多項加碼優惠，讓振興券再升級、最高翻12倍，不論是繳帳單、門號搭手機/家電或單買手機/配件商品等，通通都可用。

台灣之星表示，即日起持3000元振興三倍券至台灣之星全台直營/加盟實體門市申辦「新朋友限定方案」，攜碼申辦搭配4G月租1199元資費方案，綁約36個月，除可享4G不限速上網吃到飽，且網內互打免費、網外/市話大方贈送1,000分鐘通話，還有三星旗艦機、蘋果iPhone等購機優惠，另外，也提供「門號搭商品方案」供選擇，凡新申裝/攜碼搭配4G月租388元資費方案，綁約30個月，可享4G上網吃到飽，且網內互打免費、網外贈送40分鐘，還有包含Switch Lite；新申裝/攜碼搭配4G月租799元資費方案，綁約30個月，就可享有4G不限速上網吃到飽，且網內互打免費、網外/市話送300分鐘等優惠。

此外，台灣之星為了滿足習慣使用刷卡支付的消費者需求，針對選擇綁定信用卡領取數位振興三倍券的消費者，可選擇T-Select生活聯名系列中的「國泰世華銀行辦門號送刷卡金方案」，最低4G月租388元起，就贈送最高24,000元的刷卡金，指定資格加碼再送OPEN POINT最高1000點。

(時報資訊)