板橋放送所入口處的老榕樹生長環境已改善。（新北市景觀處提供）

位在新北市板橋區的台北放送局板橋放送所，入口處老榕樹樹齡已50餘年，是新北市珍貴的環境資源，也是新北市編號第1055號珍貴樹木，為保護綠色資源，新北市府景觀處與文化局增設排水溝、澆灌設備，為老樹打造良好的棲地環境。

老榕樹原本生長區域土壤排水不良，大雨易積水，造成葉片狹小稀疏生長不佳，景觀處於年初先進行疏枝修剪，除去枯枝、腐朽枝，以增加樹冠的透光與透氣度，也提升樹勢健康。

文化局接續進行棲地改善作業，增加排水溝，即使下大雨也不會積水，免於根系淹水受到傷害；此外，更增設定時澆灌設備，避免天氣炎熱造成水分喪失。

目前板橋放送所古蹟本體正進行修復中，景觀處與文化局在古蹟重新開放前將持續關注此株樹木、加強養護，後續也將依據專家學者建議施放肥料、病蟲害防治，並加強導根工程，讓氣根深入地底，長成支持根，增進大榕樹支撐、降低倒伏風險。市府將持續致力樹木保護，增添城市綠動。

(中時 )