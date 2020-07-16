國民黨立委陳玉珍 （頭戴安全帽者）。 （擷取自中時電子報直播）

國民黨立委鄭麗文（跪地者）。（取自中時電子報直播）

國民黨立委占領議場，民進黨立委16日傍晚進場排除，藍綠雙方爆發衝突，藍委鄭麗文(中跪者)身體不適，跪地嘔吐。(黃世麒攝)

國民黨立委占領議場，民進黨立委16日傍晚進場排除，藍綠雙方爆發衝突，受傷的藍委賴士葆被多名綠委強行拉下主席台。(黃世麒攝)

國民黨立委佔領議場第三天，明天將舉行監察院人事案同意權，民進黨立委下午3點40分左右衝進議場清場，藍委在推擠中掛彩、嘔吐，而國民黨立委也陸續被民進黨給抬出去，剩藍委陳玉珍還堅持不離開主席台。

國民黨立委賴士葆被抬起來的椅子給砸到額頭，額頭掛彩，民進黨立委莊瑞雄幫賴士葆冰敷，國民黨立委吳怡玎拿來醫療包之後，由原本職業是醫師的民進黨立委邱泰源替賴士葆額頭包紮，包紮完後賴士葆仍堅持不離開，最後被民進黨立委給聯手架出去。

而國民黨立委謝衣鳳、鄭麗文也在推擠中發生不適，謝在醫護人員陪同下離開會場，而鄭麗文則直接在議場受不了嘔吐出來，其他立委拿來輪椅帶她離開會場。

而國民黨立委已經幾乎被從主席台清出去，最後僅存陳玉珍一人硬巴著主席台不放，民進黨立委邊勸說邊試著拉動陳玉珍，但陳玉珍監持不放手，國民黨立委也喊著要民進黨退開，不要碰陳玉珍。

(中時 )