國民黨立委陳玉珍。（取自「中時電子報」直播）

朱真楷／台北報導

立法院臨時會明將表決監察院人事案，面對國民黨團佔領議場，民進黨團在今天下午四點左右發動清除行動，將黨團分男、女兩支隊伍，分別鎖定國民黨男、女立委，以優勢人力，嘗試一個一個從主席台拖走，再架到議場後方驅哩，雙方目前仍僵持不下，但民進黨團預計傍晚前就要將議場清除完畢。

立法院臨時會原訂周二起審查監察院長被提名人陳菊、監委被提名人的人事案，但因國民黨團認為陳菊等人不適任，發動占領議場，今天已經進入第三天。期間民眾黨也出面表態讚聲，讓審查因而喊卡迄今，但依臨時會議程，明天仍將進入表決。為讓陳菊等被提名人的表決案在明天順利通過，民進黨團在今天下午4點左右，進入議場發動清場行動。

國民黨團為穩住主席台這塊陣地，讓來自戰地金門、性格剽悍的黨籍立委陳玉珍負責壓陣的工作，為了被抓傷，陳玉珍在國民黨POLO衫之內，特別穿上一件粉紅色的自行車衣，頭上則帶著自行車的安全帽，整個過程緊緊主席台上的麥克風，要為國民黨留下持續抗爭的一線活路。

果然，在民進黨發動清場工作後，原先圍繞在陳玉珍身邊的黨籍同志，包括先前在朱立倫帶領下特訓拳擊的洪孟楷，也都在不到10分鐘左右的時間，就在身形粗壯的綠營立委蔡易餘、蘇震清等人的拖拉下，一個一個全被「抓」、「架」、「推」的攻勢下，全被逐出場外。

眼見陳玉珍頭也不抬，甚至一度將臉緊貼著主席台，抵死不擾的戰力讓黨籍男同志都很不捨，賴士葆就立刻找來大聲公，高喊「放開你們的鹹豬手！」偶爾民進黨團幹事長鄭運鵬嘗試拉住陳玉珍，也立刻被賴士葆喝斥「男生不要摸女生！」截至目前為止，雙方仍在對峙中。

(中時 )