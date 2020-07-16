台中市寶麗金餐飲集團每年號召全台主廚為弱勢義煮，16日在北屯區大坑十方啟能中心舉行公益牽手宴。（張妍溱攝）

台中市寶麗金餐飲集團號召全台主廚為弱勢義煮，16日在北屯區大坑十方啟能中心舉行公益牽手宴，110位學員開心吃美食，有「辦桌」吃桌菜的團圓幸福味，活動召集人池一明說，料理帶給人們幸福，主廚們帶來全台在地食材製作幸福料理，給學員們感受滿滿幸福味。

來自北、中、南50名熱血主廚及各地義工共40多位聚集，現場準備11桌，每桌10道養生美食，一道道在地食材特別烹調，熱心主廚貼心為吞嚥困難的小朋友，將食材特別去骨磨泥，美食佳餚入口即化。主廚池一明說，用在地友善食材，包括，大坑黃金玉冷筍、57黃地瓜、花蓮玉里丹蔘、台東洛神花等，做好料理。

寶麗金餐飲集團主廚池一明指出，廚師們平日工作很忙碌，但在號召後短短1周，50位各地主廚表示排除困難一起參與，這種活動很有意義，看到十方學員們吃得津津有味、開心的感覺，再累也值得。

十方啟能中心主任游月菊表示，在廚師們巧手料理下，每道食材都很新鮮、營養健康，主廚們細心貼心，讓十方學員及老師們都能感受到外界的溫暖。執行長魏振豐指出，十方的理念是「全人服務」，盡全力照顧弱勢身障，未來還有老人、婦幼，他感謝來自各方愛心，也就是「十方之愛」，讓社會充滿正能量。

(中時 )