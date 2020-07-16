台企銀贊助成立的銀髮樂齡學堂，挹注資源，給長者供餐、健康照顧等服務。（台南市政府提供／莊曜聰台南傳真）

台企銀響應政府政策，持續關懷照顧銀髮族，這次贊助台南市白河區竹門社區成立「銀髮樂齡學堂」，16日熱鬧揭牌，為該行贊助成立的第16家、也是台南市首處據點，希望能協助長者增進自我照顧能力等服務，建造健康快樂在地安老的社區生活。

台南市平均老年人口超過1成5，山區、沿海等偏遠地區更達2成以上，竹門就屬高齡社區之一，10年前就開辦社區照顧關懷據點，提供在地長者電話問安、關懷訪視、健康促進、餐飲服務等照顧，2016年起還有每周5天的共餐服務。

台南市長黃偉哲說，感謝台灣企銀及許多傑出企業家的鼎力相助，才能在白河竹門社區創辦銀髮樂齡學堂，讓許多年長的鄉親能夠一方面有學習的機會，一方面又有共餐的機會，這是人生最快樂的事情。

台灣企銀董事長黃博怡表示，為配合銀髮照護理念，目前在全台累積已成立16家銀髮樂齡學堂，每年受惠供餐及服務的長者近28萬人次，不僅實質延伸長照政策，更讓服務團隊和被服務的長者從中體驗生命價值，直接或間接降低社會問題發生的機率。

(中時 )