國民黨革實院長羅智強直指行政院長蘇貞昌么女蘇巧純的公司，爽賺政府標案，卻引來一位PTT鄉民對他大罵三字經。羅智強在臉書發文說他看完之後，不爭氣的覺得，好像罵得有道理，他應該向總統府祕書長蘇嘉全的外甥張傑道歉，因他太「獨厚」蘇巧純，沒辦法好好的關心張仲傑。

羅智強也PO出該鄉民的原文，請大家評理。全文如下：

Ｘ

羅智強，我Ｘ，他媽的蘇貞昌女兒才包個小標案，你就機機歪歪，真是欠幹。

看看總統府秘書長蘇嘉全的外甥--唐榮總經理張仲傑一家。

50幾歲，學歷只有「大仁」這種等級學校，看年紀，應該是專科，而且還是肄業；50幾歲，工作專業只有「不銹鋼技術工」。

這種學歷＋專業程度，在我DPP執政下，都能吃到，不是，是當到上櫃公司----股票代號2035 的唐榮公司總經理，年薪4百萬。

另外，張仲傑的老婆，承包唐榮員工的服裝；張仲傑的長子，承包唐榮的物資採購；張仲傑的次子，承包唐榮員工的旅遊。

張仲傑這種小咖，一家都能爽成這樣，權力比張仲傑至少大一萬倍的蘇貞昌，女兒們才這樣，相比之下，蘇貞昌一家簡直就是「聖人」。

羅智強，你他媽的在癈三小，是不是明天想偷懶，不去立法院霸佔？Ｘ

(中時 )