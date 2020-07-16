苗栗縣僑樂國小多年來致力於英語教育，積極鼓勵學生参加英語檢定，今年五月，學校學生參加劍橋英檢中級與高級檢定，創下歷年來最佳成績。參加高級檢定4位小朋友成績均達14分以上，其中一位滿分15分。如比照cerf歐洲共同語言能力分級架構，已達到A2等級，相當於全民英檢初級檢定。

另外，參加中級英檢的學生成績也是相當亮眼，有兩位同學成績已達13分，另外兩位小朋友拿到滿分15分，均達到cefr歐洲共同語言能力分級A1程度， 顯示小朋友的聽力程度高於一般國中生。

僑樂國小校長曾瑞雲欣慰表示，所有參加英檢的小朋友，在聽力部分得分均為滿分，口說與讀寫也趨近滿分。同學們能夠在沒有補習的情況下，完全由學校的英語教育將他們整體英語能力提升上來，這除了是老師們努力認真的投入教學以外，也是家長和小朋友們共同努力的成果，希望這學習的精神與態度可以共同延續下去！

(中時 )