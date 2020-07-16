櫃買中心今（16）日表示，亞獅康-KY公司（6497）上櫃普通股股票自8月25日起終止櫃檯買賣。

櫃買中心表示，亞獅康-KY公司公告申報之109年第二季財務報告淨值為負數，核有櫃買中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則應終止有價證券櫃檯買賣之情事，依規定公告亞獅康-KY公司上櫃普通股票自109年8月25日起終止櫃檯買賣。

(工商 )