立法院預定明(17)日將行使監察院人事同意權投票，國民黨團堅守議場3天，民進黨今日下午展開大反攻，兩方人馬大打出手，藍委陳玉珍坐鎮主席台；衝突之下，藍委賴士葆遭攻擊而流血，成為第一位傷者。

為杯葛監察院人事案，朝野從周二一早就產生激烈攻防，並血灑議場門口，最後由國民黨成功佔領主席台，而民進黨則暫時休兵，另外在網路開打輿論戰。民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生在攻防中，涉嫌對她性騷擾，引發朝野新一波輿論戰。

國民黨佔領議場至今邁入第3天，一早就傳出民進黨將進行「清場」，但遲遲未有動作；直到下午3點，民進黨立委紛紛進場待命，國民黨委員也往主席台集結防守，各陣營不時傳出騷動聲響，雙方態勢一觸即發。

其中，最引人注目的即是藍委陳玉珍，「一女當關」坐鎮主席台，並戴上安全帽、護目鏡等裝備，讓在場記者議論不止。約3點半，綠委莊瑞雄、王美惠開始邊向藍營叫陣、邊收拾藍委抗議文宣，聲響迴盪整個議場；藍營則採取「敵不動、我不動」策略，並未下場與綠委搶奪宣傳品。

藍綠雙方僵持數十分鐘後，綠委從主席台兩側和主席台後方大門進攻，王美惠帶頭大喊「1、2、3」，綠委全力一湧而上。兩方衝突下，藍委賴士葆首先因遭攻擊而受傷流血，藍委得知後齊喊「救護車」，議場呈現混亂畫面。

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(中時電子報)