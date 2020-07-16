高雄市1名劉姓男子2019年1月間開車載著妻子和兒子行經國道，途中和女方發生口角，一氣之下竟持水果刀朝她猛刺7刀，嚇得被害人跳車逃生，不料他沒有就此善罷甘休，竟高速倒車衝撞、輾壓妻子。一審法官認定劉男惡性重大，判處7年6月徒刑；全案上訴二審，高雄高分院認為被告事後自行投案，適用自首條例，酌減刑期至7年。

判決指出，劉男2019年1月28日上午載著老婆及2歲兒，準備從高雄市三民區回到仁武住處，途中和妻子爆發口角；不久後，被害人發現丈夫沒有從仁武交流道下匝道，而是不斷往前開，當下察覺有異，隨即質問「車要開去哪？」對方則回覆要到六龜老家「問祖先」，讓她越想越怪，趕緊打電話給女兒求助。

一聽到老婆要女兒報警，劉男當場氣炸，竟當著兒子的面，抽出水果刀對妻子猛刺7刀，造成她全身多處受傷；被害人遇襲後嚇得花容失色，一見車輛速度變慢，隨即打開車門跳車逃生；沒想到，被告早已殺紅眼，不僅高速倒車衝撞倒臥在地的劉妻，甚至二度倒車輾壓，導致對方多處骨折，所幸送醫後保住一命。

案發後，劉男主動前往旗山分局投案，並辯稱他只是想給妻子「一個教訓」，才會用刀攻擊對方，並沒有要致人於死目的，否則也不會減速讓她有機會跳車；至於倒車衝撞、輾壓等行為，被告解釋自己擔心後方車輛會追撞妻子，所以才倒車幫忙擋住來車，不是想要撞被害人。

一審法院審酌，劉男說法僅是卸責之詞，且他自首時未攜帶凶刀，滿口都是辯解，可見被告只是為了減刑，並非真心悔改，決定不予減刑，依殺人未遂罪判處有期徒刑7年6月。案件上訴二審，高雄高分院則認定，劉男在盛怒之下行凶，事後主動向警方投案，辯解屬於個人法律權利，況且凶刀雖然不見，以本案來說影響不大，因此酌減刑期至7年。

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(中時電子報)