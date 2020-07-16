今天下午(16日)新竹空軍基地發生1起直升機墜落事件，並造成2人重傷緊急送醫。然而，墜落的直升機可是大有來頭，此架名為OH-58D的直升機來自於美國陸軍的戰搜直升機，也有號稱「奇歐瓦戰士」的美名存在。美國陸軍雖因預算問題，先將此機型的直升機排除，後續卻發現沒有了它的協助，戰場的支援變得相當不便，而後又將起大力推行。

2006年被美國陸軍汰除的OH-58D，是OH-58家族的最後一型，也是性能最好的一型。早在越戰期間，貝爾公司的貝爾206A型直升機得到美國軍輕型偵察直升機（LOH）的認可，成為OH-58A，賦與美洲原住民「奇歐瓦族」(Kiowa)之名，擔任戰場觀察，以及砲擊標定的斥候任務。

OH-58A的戰場觀察相當簡單，由駕駛旁邊的觀測員以望遠鏡來看週邊的情況，其實視野相當有限。到了OH-58C的改良，是在觀測席的設備進行改良，加裝夜視鏡等設備，但是視野不佳的問題沒有改善，直到OH-58D，在主旋翼上方，安裝桅頂偵蒐儀（MMS）才徹底解決問題，OH-58D於1984年正式服役，還增加了武器發射能力，於是名字也改成「奇歐瓦戰士」(Kiowa Worrior)。

奇歐瓦戰士最顯著的特色桅頂偵蒐儀，外觀如同兩個圓眼睛的大頭，因此被美國陸軍部隊人員戲稱為「ET」，不過這個ET相當好用，能夠使直升機隱蔽於掩蔽物之後，僅由桅頂偵蒐儀來觀測。

在1991年的波斯灣戰爭期間， OH-58D擔任AH-64的好幫手，有時由OH-58D標定目標，再由AH-64發射地獄火飛彈攻擊，得到相當好的成效。中華民國陸軍對這樣的空中作戰相當重視，於是在1992年向美國申購AH-1W超級眼鏡蛇，與OH-58D來搭配作戰，是陸軍空騎旅的新階段。即使之後購得威力更強大的AH-64E守護者阿帕契之後，OH-58D仍然擔任相同的角色。

美國陸軍原本以為，AH-64在安裝桅頂毫米波雷達，具有「察打一體」的性能後，擔任觀測的OH-58D就能功成身退了，然而實際操作卻發現，阿帕契的操作成本比OH-58D高的多，飛一趟偵察任務反而更花錢，所以在2017年，就提出了「未來戰搜直升機」（FARA）計畫，其實就是OH-58D的接班人，有5家飛機公司通過初選，最後由賽考斯基與貝爾進入決選。

有意思的是，落敗廠商AVX公司的早期道方案，就是用OH-58D來改裝，去掉機尾，改為雙旋翼，並用用2具導風扇增加航速，看起來相當獨特。

(中時電子報)