國內具指標性的街舞大賽「2020新北FUN街頭」即將登場，今年新增兒童霹靂舞競賽組別，並舉辦全台第一場霹靂舞奧運積分賽，賽事內容精采可期，即日起開放報名。

本屆兒童霹靂舞競賽組別，希望能鼓勵更多兒童舞者，同時將街舞文化世代傳承下去。2018年霹靂舞納入青年奧運競賽項目，巴黎奧運籌委會也正式提名霹靂舞為2024年巴黎奧運比賽項目之一，全台第一場奧運霹靂舞國手選拔的積分賽，將在新北FUN街頭的決賽現場舉辦。

今年新北FUN街頭也將首度在決賽前一天晚上，在新北市市民廣場舉辦前夜祭活動，除了有Hip Hop及女力等精采賽事外，也將邀請街舞界嘻哈女王Nike Chen及台灣嘻哈新勢力Hip Hop Unity擔任表演嘉賓。

決賽日當天還有評審舞團對抗賽的特別節目，由評審率領本身所屬舞團與其他評審舞團進行表演賽，吸睛度絕對破表。

新北市文化局專委陳春美表示，市府長期關注板橋街舞的發展，致力推動台灣街舞專業化，更鼓勵青年學子參賽，提供街舞愛好者一個圓夢舞台。

板橋區長范姜坤火表示，街舞大賽預賽將於8月29、30日舉辦，前夜祭及決賽將分別於9月5日及6日舉辦，總獎金50萬元，歡迎街舞高手們踴躍報名。

(中時 )