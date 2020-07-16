全國第一個精神性精神醫療緊急處置資訊專線，16日於衛福部草屯療養院舉行揭牌典禮，中心提供24小時全天侯線上諮詢，並可協助相關人員護送精神病患就醫，提升緊急救護效率，保護病人與維護社會安全，建立更健康、安全社會。

衛福部心理及口腔健康司中司長諶立中、南投縣政府衛生局局長黃昭郎等，皆到場致賀，並共同為「精神醫療緊處置專線中心」揭開序幕，全國Call Center專線正式啟用，未來警消、或醫療人員發現或接獲通報，社區有滋擾行為如，自傷、傷人等，或疑似精神症狀，即可透過專線電話，由專業人員提供全天候線上諮詢。

草屯療養院院長藍祚鴻表示，草療為中部精神醫療核心醫院，除一般精神醫療外，老年精神、成癮醫學及司法醫學等均有專精，獲得多項SNQ認證，在這些基礎上，承接了「精神醫療緊急處置專線中心」計畫，辦裡全國性精神醫療緊急專線服務，也於16日早上8點正式開通，可提升全國緊急護送就醫效率，保護病人、維繫社區安全。

南投地檢署檢察長張曉雯指出，精神病患在刑事暴力上的社會案件，以及前陣子熱議的嘉義殺警案件，在司法上的判決引發社會議論，對於精神病患要如何防制及治療等，在中心的建立下，若檢警、司法單位遇到精神患者的相關刑事案件威脅，即可透過中心諮詢給予幫助，且貼近民眾期待，建立一個更安全的健康社會。

(中時 )