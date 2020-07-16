錢櫃大火迄今快3個月，錢櫃董事長練台生仍未出面公開道歉，北市府16日開記者會，副市長蔡炳坤表示，6位死者共獲得的賠償金近億，但還有1位尚未和解、還在程序中，另外市府掌握99名需關懷的受害者，其中56人已和解，另43人中有21人願意透過市府進行團體訴訟，市府也希望剩下22人加入團訟。法務局長袁秀慧則說，錢櫃仍應負起社會責任，對外公開說明。

蔡炳坤表示，社會局並採取「一案一社工」方式，關懷陪伴傷者及往生者家屬，協助受害者向錢櫃提出求償，6位往生者中有5位的家屬已完成和解，另1位還在走程序、尚未和解，每位死者的賠償金額達千萬元以上，共近億，不過因傷方有保密條款，就不便對外說明，但市府有清楚要求錢櫃要拿出最大誠意做賠償。

蔡炳坤說，99名被市府關懷的受害者中，有56人和解完成，43人還沒有，其中21人已表達藉由法務局做團體訴訟的意願，這21位也包括議員應曉薇協助成立的自救會受害者，另外尚有22人還在進行調解中，法務局會持續協助，希望這22人也能加入團訟。

蔡說，市府與錢櫃的溝通非常暢通，至於那22位沒提出團訟者，以個人因素居多，有人可能還在談和解、有人可能還在觀望，有人是還在針對出了加護病房後對於醫療費用上的需求，每位個案原因不同。

袁秀慧表示，錢櫃因涉及公共危險罪、過失傷害致死罪，目前已交由地檢署偵辦，雖偵查不公開，但市府呼籲地檢署應盡速起訴，另外也呼籲錢櫃，積極面對民事損害賠償跟刑事責任，要學習跟社會對話，展現應負起的社會責任。

袁秀慧還說，錢櫃目前似乎沒有對社會做出說明，像北市府再把事情處理一個段落後，就會向社會作說明，但錢櫃作為一個提供場地獲利的企業，不應該以為處理完受害者的賠償就完結，應對社會說明做了什麼後續改善，藉由此事得到了什麼啟示，若都不說明則不妥。

袁說，市府有透過公務上的平台與錢櫃溝通，私下則沒有，她仍呼籲大企業要有足夠的公關危機，建議要對外說明，讓社會知道錢櫃造成人命的代價中，學會什麼。

議員應曉薇說，她代表參加團訟地21位受害人，向消基會說謝謝，受害人此次有很大的訴求，希望消基會能依據《消保法》第51條，對錢櫃做懲罰性賠償，目前協調不成原因，就是市府跟錢櫃在態度上，沒讓受害者感到溫暖，賠償金額也過度離譜，錢櫃都沒公開道歉，讓受害者很不舒服。

應曉薇說，針對公安問題造成受害者的身心靈受創，他們都還走不出來，市府與錢櫃的理賠中，都沒包含「未來性損害」，這21名提出團訟的受害者，大部分都還在生病、受傷。議員王世堅則說，他對錢櫃不了解，也不清楚道歉、賠償有哪些，他只能針對市長柯文哲，柯是逃不過他的監督，但當然應多爭取賠償。

(中時 )