中芯國際今(16日)在上海科創板上市，在北京當局全力發展半導體自主化進程下，中芯國際背負眾多期待，開盤後股價一度狂飆245％，從發行價27.46元人民幣漲至95元人民幣，直接躍升陸股最高市值的科技股，市值來到6000億元人民幣(約2.5兆元新台幣)，一舉超越台灣聯電、南韓SK海力士、美國美光等半導體大廠市值。

陸股半導體板塊近日集體跳水，中芯國際在港股的股價也出現盤整，中芯國際港股股價16日表現逆勢暴跌，早盤一度重挫近27.86%，截至港股收盤，中芯國際港股股價崩跌24.97%、報收28.85港元。中芯國際在港股價格從今年5月的15.2港元，至先前高點41.95元，股價狂飆175%，若從年初以來計算至今年高點，股價大漲230%。

在興業證券在6月中旬《中芯國際四種潛在估值錨猜測》報告提到，A股相對H股存在溢價，尤其以科創板更為明顯，但A股與港股之間沒有套利通道，預計在科創板上市的中芯國際股價會高於港股股價，若依照全球晶圓廠平均股價淨值比(PB)4.28倍來估算，中芯國際市值有望達4000億元人民幣，但受到投資人瘋狂追捧下，中心國際市值直接衝上6000億元人民幣。

中芯國際在科創板股票代號為688981，發行價每股人民幣27.46元，初始發行16.86億股，預計籌資462.87億元人民幣。中芯國際授予海通證券超額選擇權，若全額行使，發行總數將來到19.38億股，募資金額將擴大至532.3億元人民幣，成為陸股10年來最大IPO案。

據《日經新聞》報導，投資機構Cornucopia Capital Partner資深分析師Eric Chen表示，北京當局試圖在大陸投資人面前，將中芯國際當作大陸科技業榜樣。不過，日前中芯國際在招股書中就提到，美國商務部對「若干客戶」實施制裁，中芯國際遵守相關法規，可能無法出貨，市場直指該客戶就是華為，然而，華為身為中芯國際的大客戶，投資人擔憂中芯國際前景，恐難逃地緣政治壓力。

(中時電子報)