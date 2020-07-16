事業廢棄污水環保法規趨嚴，專業事業廢水代處理廠平和環保(6771)總經理洪銘仁16日指出，目前高雄岡山廠產能已趨飽和，為擴大營運規模、增加未來成長動力，已在台南科技工業區投資新設子公司平和材料，預計年底前加入營運。台南廠年處理量比岡山廠增加15%以上，預計年底前可貢獻營運績效。

2019年，平和營收5.23億元，稅後淨利1.41億元，每股稅後盈餘5.08元。

客戶涵蓋金屬表面處理、其他金屬製品製造、電子零組件、藥品及醫用化學等產業；洪銘仁指出，由於平和是從生產及批發廢水處理藥劑，到廢棄物清除及廢水代處理的一站式服務，並解決廢水處理後續問題，因此，近十年來客戶數穩定成長。在岡山廠產能已飽和下，因此到台南擴廠。

除擴廠外，洪銘仁指出，平和先前還透過發行新股，收購生產基本化學品及廢水處理藥劑，以及領有乙級廢棄物清除許可證的鳳嘉、清境、萬境三家企業，成為100％的子公司，進行產業鏈上下游整合。

洪銘仁表示，在環保意識及法令持續加嚴、台商回流及農地工廠合法化之各項趨勢下，廢水代處理需求應會持續增加，因此平和所屬產業之成長趨勢相當明確。隨著台南廠的投入營運，產能將大幅提升，更將帶動上、下游子公司生產化學藥劑的鳳嘉，及廢棄物清除廠清境、萬境的業務需求，產生加乘效果，提供平和環保未來三至五年之營運成長動力。

(工商 )