印度10歲男孩30秒偷走百萬盧比 銀行監視器全程拍下

印度中央邦近日發生一起震驚社會的竊案，嫌犯是一名只有10歲的男孩，他在銀行顧客眾多的繁忙時刻，只用30秒時間就從銀行櫃台內拿走百萬印度盧比（約合台幣40萬元），整個過程被銀行監視器拍下，但卻無人發現。直到男孩走到出口準備離去時，警報突然響起，銀行保安人員才追了上去制止這件離奇而幾乎成功的竊案。

據《印度時報》報導，這名顯然受過訓的10歲男孩衣著襤褸，在早上11時的繁忙時刻獨自走進中央邦內埃穆奇縣的合作銀行，他冷靜地走進收銀員的隔間內，伸手將兩大疊鈔票取走並放入懷中，而在櫃檯前的顧客完全沒有發現竊案就在眼皮底下進行。

報導說，男孩得手後便走向銀行出口，雖然過程都被電子監視器拍到，但沒有人發現或示警，但是在他走到出口準備離去時突然警鈴大作，銀行安保人員追了上去將他攔了下來。警方後來發現，這名10歲男孩受到另一名20多歲的男子指揮作案，當地警方已經拘留了幾名嫌疑人，並對在該地區擺攤人員進行訊問。

(中時電子報)