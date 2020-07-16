海軍陸戰隊日前操演意外釀2死1重傷，國軍高雄總醫院左營分院今（12）日下午指出，陸戰隊中士阿瑪勒．道卡度今天已經拆除葉克膜，能自主呼吸。據悉，雖然生命跡象好轉，但目前仍未恢復意識，家屬仍盼望奇蹟。

34歲阿瑪勒．道卡度3日因膠艇翻覆，不慎落海溺水，與生命拔河，透過葉克膜輔助呼吸，目前還在加護病房救治中。院方透露，已於12日拆除葉克膜，請大家為他加油打氣。

據了解，道卡度已自主心跳，自主呼吸有微弱反應，但仍陷入昏迷。他的太太及姊姊也輪流探視照顧，希望能盼到他甦醒、康復。

(中時 )