好消息！操演意外海軍陸戰隊中士道卡度 已拆葉克膜 17:162020/07/16 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陸戰隊中士道卡度已拆葉克膜，目前仍在加護病房救治中。（林瑞益攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海軍陸戰隊日前操演意外釀2死1重傷，國軍高雄總醫院左營分院今（12）日下午指出，陸戰隊中士阿瑪勒．道卡度今天已經拆除葉克膜，能自主呼吸。據悉，雖然生命跡象好轉，但目前仍未恢復意識，家屬仍盼望奇蹟。 34歲阿瑪勒．道卡度3日因膠艇翻覆，不慎落海溺水，與生命拔河，透過葉克膜輔助呼吸，目前還在加護病房救治中。院方透露，已於12日拆除葉克膜，請大家為他加油打氣。 據了解，道卡度已自主心跳，自主呼吸有微弱反應，但仍陷入昏迷。他的太太及姊姊也輪流探視照顧，希望能盼到他甦醒、康復。 (中時 ) #高雄 #陸戰隊 #葉克膜 #海軍 #軍醫院 也許您會感興趣 生活熱門新聞 領完1分鐘花光光...他拿三倍券買這東西小7店員死命阻止 網一看：內行 - 生活 三倍券不夠看！伸港繼和美之後加碼要發振興現金1000元 - 生活 不鏽鋼保溫瓶、鍋具會溶出毒素？教授揭：這樣做更糟 - 生活 打球慘摔！男腦幹出血奇蹟醒來 醫一看心都涼了 - 生活 三倍券終於到手！網驚超商「豁出去」比信用卡回饋更猛 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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