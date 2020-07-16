根據住展雜誌統計，北台灣2020年Q2新成屋、預售屋推案量達約2,893.28億元，較去年同期減少約455億元、年減幅約13.6%。雖然Q2推案量減少，但上半年累計推案量仍走高至5,652.32億元，比去年同期成長近300億元、年增幅約5.5％。專家分析，若目前房市買氣維持穩定復甦的趨勢不變，預計北台灣下半年推案量應可達到約5,800億億元水準，全年推案量可接近1.15兆元。再假如下半年「陶朱隱園」、「Diamond Tower」等豪宅指標案開賣，則推案量可衝高至1.25~1.3兆元左右，量能十分可觀。

住展雜誌研發長何世昌表示，今年上半年房市外部干擾因素多，經歷總統大選、新冠肺炎疫情接連轟炸，但國內房地產卻在極低率與資金行情支撐下，展現強大的靭性，建商推案信心更逆勢走升；若下半年市況穩健，則全年推案量可望進一步攻高。

何世昌分析，今年上半年推案概況，大致是「開高走低再拉高」。 元月雖有總統大選，但因選情變化不大，選後隨即爆發一波推案潮，1、2月案量急速湧現，但緊接著新建案市場受到新冠肺炎疫情衝擊，尤以3~4月所受影響最劇，此期間推案量陷入低谷。不過，因市場買氣並未衰退太多，建商立馬重拾推案信心，5月、6月推案動能快速恢復。因此，新建案市場或多或少仍受到疫情拖累，使推案出現稍微減速的狀況，而減速時間為期約2個月。假如沒有疫情突襲，上半年推案量超過6000億元應不成問題。

北台灣縣市新成屋、預售屋推案量統計

北台灣各縣市中，以大台北推案動能最為強勁，其中台北市H1推案量突破1600億元，較去年同期大增200餘億元，年增幅約18%。新北市H1推案量則逾2200億元，比去年同期增近300億元，年增幅近15％。台北市新建案供給量高速擴張，主要是動力源自於都更、危老推案量躍增；由於北市房價止穩回彈，市況表現平穩，建商手頭上整合完畢的都更、危老案傾巢而出，取得建照後就儘快釋出至市場上銷售換現金入袋。

新北市推案放量的區域，主要是新店、新莊、三重、淡水等地新興重劃區，尤以新莊比去年同期暴增近200多億元最為驚人；由於新莊今年買氣死而復生，市況轉趨活絡，沉寂多年的建商紛紛大舉推案，搶食期盼多年才湧現的買氣，副都心、頭前與塭仔圳重劃區（自辦區域）新建案源源不絕登場開賣。

但除了大台北之外，北台灣其餘縣市推案量全數衰退，其中基隆市衰退幅度最劇，年減幅逾8成，H1推案量僅約23億元，推案量是北台灣各縣市末段班。宜蘭推案量約85億元，較去年衰退約18％居次。新竹地區H1推案量雖逼近500億元，但仍比去年減少約15%量體。桃園衰退幅度相對少，僅比去年減少約2%案量。

全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，今年上半年全球經濟市場大受疫情影響，不過像內需型企業老闆反而賺了意外之財，轉而將獲利資金投資不動產市場，也有不少本就有意買屋的族群，看好部份擔心疫情影響而出現利空間的物件，逢時搶買高ＣＰ值產品，而這類具備投資與高ＣＰ值的產品，若地點位於雙北市自然為首選，特別是新北市不少過去賣壓偏大的重劃區，房市趨於穩定已出清不少物件，走出陰霾，像新莊副都心在餘屋逐漸減量，配合當地商場發展與環狀線通車，令均價走穩單價4字頭，為相當指標性的冷轉熱區塊。

相對之下，陳炳辰指出，因為購屋族群搶進雙北房市，對於本依附核心都市的外圍縣市就容易受到忽略，以基隆來說，原就非交易熱區，以內需市場為主，如今也不用再將就如七堵與台北市的地緣性，加上像安樂、信義、七堵等新案都來到單價3字頭，等同不少新北市熱區的中古屋物件，買方自然容易轉向，都是令當地新案量能走低因素。

(中時電子報)