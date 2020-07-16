苗栗縣長徐耀昌16日視察衛生局微生物實驗室改善工程。（苗栗縣衛生局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣政府衛生局向衛福部申請前瞻計畫微生物實驗室改善工程，於今年元月完工，縣長徐耀昌16日前往視察。徐耀昌表示，透過提升生物安全第2等級實驗室，將能為縣民的食品安全更進一步把關。

衛生局從2017年至2021年間辦理衛福部食藥署補助「前瞻基礎建設計─食品安全建設─強化衛生單位食安稽查及檢驗量能計畫」經費共計1,784萬元整，改善工程中包含高效液相層析儀2台，微生物環境改善提升至二級實驗室工程，總共新增資本門12項檢驗儀器，並於今年5月招標完成購置新的檢驗利器「全自動微生物鑑定系統 VITEK」。另加強檢驗人力資源，聘用2名食品檢驗專業的臨時人員。

衛生局實驗室通過衛生福利部食藥署TFDA認證食品檢驗項目7項，全國認證基金會TAF ISO17025認證檢驗3項。每年接受國內、外食品及醫學檢驗的能力試驗滿意通過。配合中央全國聯合檢驗的政策陸續建置722項應檢驗項目，因應新的食品中微生物衛生標準，更多樣微生物菌種能在本局第一時間內做檢驗，無須外送至其他實驗室。

生物實驗室改善工程從招標至完工將近1年，經過空間整修後，可提升運送檢體安全、降低汙染。內有監控設備，可管制人員進出，溫、溼度恆溫控制及低溫-80℃冷凍櫃保存菌種，實驗室同時建置生物安全等級第二級(BSL-2)生物安全櫃，可操作高傳染性菌種。購置的微生物自動檢驗儀器係美國進口，但因新冠肺炎疫期延期交機，預計10月會順利交機，將來可提升檢驗速度與品質，檢驗項目包括：學生營養午餐、便當工廠餐盒、超商熟食、各項冰品飲料以及10種以上食品中毒菌。

徐耀昌表示，未來苗栗縣政府會積極向衛福部爭取檢驗相關補助經費，添購更新更靈敏的檢驗儀器，進一步提升檢驗能力與品質，為苗栗縣食品衛生安全把關。

(中時 )