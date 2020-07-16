國軍人員前往國軍新竹地區醫院了解狀況。（邱立雅攝）

新竹空軍基地16日下午一架直升機在基地內墜落起火，新竹市消防局下午3時28分受理報案後，派遣南寮、竹東、香山車組及一大隊出勤救援，將機內兩人送醫，但少校簡任專、上尉高嘉隆仍不治身亡。

事發當時，有網友稱在濱海路看到許多架國軍直升機在天空，未料卻突然見到一台墜落。也有網友拍到現場黑煙沖天的畫面。

陸軍司令陳寶餘表示，這台直升機16日是執行演練第三作戰區聯合反登陸作戰的演練，在演習完成後，大約下午3點25分起飛回到龍潭基地，軍方表示，初步了解，有轉速過慢，該機採取標準的迫降程序降落，但人員救出時「受到很嚴重的傷害」，證實已無生命跡象，

陳寶餘也指出，事故原因究竟是人為環境或是機械因子，後續仍須調查了解才能確定。

新竹市消防局前往救援，將兩人救出送往國軍新竹地區醫院急救，未料仍不治身亡。簡任專飛行時數1101：25、高嘉隆飛行時數250：25。

(中時 )