2飛官殉職疑似引擎轉速過慢， 陸軍司令陳寶餘說明情況。(邱立雅攝)

2飛官殉職疑似引擎轉速過慢 陸軍司令陳寶餘說明情況(邱立雅攝)

針對兩名飛官已確定殉職，陸軍司令陳寶餘表示，後續會按照標準程序撫卹，該架失事直升機是在第三作戰區，進行聯合反登陸作戰演練，任務完成後回到新竹基地整補，下午3點25分起飛要回到龍潭基地，初步了解起飛後有引擎轉速過慢，飛行員採取標準迫降程序，現在看到是受到很嚴重的傷害。當時機上就是2名飛官，墜機原因有回報轉速過低，後續還要再了解調查。後續的演習還是會正常進行，目前聯合反登陸作戰已初步完成，所有的演習狀況都正常進行中。

(中時電子報)