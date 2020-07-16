2軍官殉職疑似引擎轉速過慢？陸軍司令陳寶餘說明 17:022020/07/16 中時電子報 邱立雅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 軍方直升機新竹迫降，曾指轉速過慢。(邱立雅攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2飛官殉職疑似引擎轉速過慢， 陸軍司令陳寶餘說明情況。(邱立雅攝) 2飛官殉職疑似引擎轉速過慢 陸軍司令陳寶餘說明情況(邱立雅攝) 針對兩名飛官已確定殉職，陸軍司令陳寶餘表示，後續會按照標準程序撫卹，該架失事直升機是在第三作戰區，進行聯合反登陸作戰演練，任務完成後回到新竹基地整補，下午3點25分起飛要回到龍潭基地，初步了解起飛後有引擎轉速過慢，飛行員採取標準迫降程序，現在看到是受到很嚴重的傷害。當時機上就是2名飛官，墜機原因有回報轉速過低，後續還要再了解調查。後續的演習還是會正常進行，目前聯合反登陸作戰已初步完成，所有的演習狀況都正常進行中。 (中時電子報) #軍方 #直升機 #25 #轉速 #過慢 也許您會感興趣 推薦閱讀 家樂福天母店百人夜排搶口罩 網揭全衝這個來的 13:002020/07/12 生活 億元救子3／出國車禍南山拒賠！稱直升機不算交通工具 帳單不是收據 07:272020/07/14 社會 陸075艦將海試 挑戰台防務系統 04:102020/07/15 焦點新聞 軍方主動公布失誤 實事求是 04:102020/07/16 政治要聞 陸間諜船近海情蒐 我艦干擾監控 04:102020/07/16 政治要聞 四寮溪水泥護岸 遭轟開倒車 04:102020/07/16 地方新聞 埤頭合興炸彈媽將出巡 指示擴大舉辦為25村里賜福 13:222020/07/16 寶島 新竹漢光演習OH-58D戰搜直升機墜毀 2軍官殉職 15:532020/07/16 社會 漢光演習直升機墜落 丁怡銘：蘇揆獲報 傷者已送國軍新竹醫院 16:232020/07/16 社會 OH-58D戰搜直升機 驍勇善戰的「奇歐瓦戰士」 16:412020/07/16 社會 社會熱門新聞 女生重訓後性慾強？健身房女教練 慘遭5男教練輪流「下流」 - 社會 恐怖巧合！12年前7月16日 AH-1W 眼鏡蛇機墜民宅2飛官殉職 - 社會 綠島變綠光島！他約女友潛水 女友先跟他兄弟浪漫3天2夜 - 社會 新竹漢光演習OH-58D戰搜直升機墜毀 2軍官殉職 - 社會 直升機墜毀奪2命 墜落前飛行員曾大喊「旋翼失效」要求返回 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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