南韓統一研究院16日發布的一份報告顯示，今年1-6月北韓國務委員會委員長金正恩公開活動次數共19次，創下他2012年執政以來歷年同期的最低紀錄。

2013年上半年金正恩的公開活動近100次，2017至2019年降至年均40-50次。統一研究院方面分析指出，考慮到參加公開活動有感染新冠病毒等健康風險，金正恩今年儘量減少公開活動。

從公開活動的領域來看，參觀軍事演習、視察部隊等軍事活動佔55.6%，共10次。參謁錦繡山太陽宮、出席勞動黨中央委員會政治局會議等政治活動4次，觀看春節演出、出席平壤綜合醫院等社會和文化活動3次。經濟活動僅1次。報告稱，軍事領域公開活動佔比較大也與疫情有關，因為軍事活動參加人員更易篩選和控制。

統一研究院方面預測，若全球疫情短期內仍難平息，金正恩下半年的公開活動將繼續受限，但參加相對較小規模會議等的公開活動將持續。

(中時 )