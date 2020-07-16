櫃買中心今（16）日表示，對寶得利國際公司（5301）延遲申報重大訊息及資訊申報資料誤植處以違約金5萬元。

櫃買中心表示，寶得利國際公司108年10月經董事長決行為子公司廈門寶媛臻公司背書保證，及廈門寶媛臻公司於108年10月28日經董事會決議資金貸與寶得利公司，暨前揭項目有金額變動之情事，該公司未依規定發布重大訊息及辦理資訊申報，而遲至108年12月30日、109年6月29日及7月7日始於公開資訊觀測站揭示，櫃買中心依規定對該公司處以違約金新台幣5萬元。

(工商 )