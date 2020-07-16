櫃買中心今（16）日表示，對恩得利工業公司（1333）未依規發布重大訊息處以違約金3萬元。

櫃買中心表示，恩得利工業公司109年5月8日董事會決議重要子公司董事會改組、5月28日監察人辭任及6月12日薪酬委員異動，該公司未依規定及時發布重大訊息，分別遲至5月25日、5月29日及6月15日始於公開資訊觀測站揭示；櫃買中心對該公司處以違約金新台幣3萬元。

(工商 )