國產署16日標售高雄捷運R5前鎮高中站5筆土地，共2316.21坪，吸引7家建商競標，結果由在地的福懋建設「全掃」，京城建設集團也5筆都競標，其中，標號10的建地，京城比得標的福懋建設，只差了679,000元，相當可惜，也顯示競爭的激烈。

財政部國產署16日標售的土地，雖然全部脫標，並且入帳總額達13.89億元，但，市場人士也指出其中的奧妙之處，此次標售的土地，每筆都小於500坪，「分割標售」，因為中央政府規定500坪以上的土地，不可出售。

富住通商用不動產研展部主任許值瑋表示，標號6的第一筆位於凱旺街旁的「住三」建地，共有7家建商競標，福懋以每坪71.87萬元得標，溢價達37.68％，總價約3.38億元，打敗京城、永信、上和發建築、頂誠、友友、以及金城建設。

至於標號到7到10號的另外4筆土地，則是福懋建設與京城建設集團「捉對廝殺」，結果，也是福懋得標，除了標號8的「住三」土地，雙方價差達35,449,000元，差距最大，其它的價格都相當接近，顯見雙方的精算和競爭。

其中，標號10的建地，福懋建設出價249,899,000元，京城建設出價249,220,000元，雙方只差了679,000元。

(工商 )