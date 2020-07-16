漢光演習又傳意外 直升機墜落起火2飛官殉職

新竹空軍基地下午驚傳直升機墜毀，而消息第一時間竟是從PTT傳出！有網友今（16日）15時29分在PTT發文：「新竹濱海路上看到一堆國軍直升機，正在說說會不會墜機，一台就在眼前掉下來」，成為全台最早發布空軍直升機墜毀的消息人。

該則貼文發布後，立刻在PTT引爆討論、登上熱搜，第一時間鄉民們不敢相信，紛紛表示「真假」、「樓下備份」、「圖勒」、「有卦？」、「快備份」、「希望沒有圖，我寧願是假消息」。

有另名網友補上一張現場黑煙沖天的照片，網友也紛紛回應「冒煙圖只能知道有火災, 又不能知道是直升機墜機起火」、「希望有爬出來 才燒...」、「這圖根本不能證明直升機墜落」、「希望是迫降 不要直接摔下來爆炸 人員要平安」。

稍後媒體也紛紛跟進報導，證實一架參與漢光36號演習、編號616的OH-58D戰搜直升機墜機，機上2名軍官殉職，分別是正駕駛少校教官簡任專及副駕駛上尉高嘉隆。

(中時電子報)