作為大陸A股市場10年以來的最大IPO，中芯國際16日登陸科創板，開盤一度大漲246％來到每股95元（人民幣，下同），截至16日收盤報價為82.92元，較發行價27.46元漲幅高達201.97％，總市值也增至6137.57億元，坐穩科創板「一哥」地位。而在行使超額配售權後，中芯國際發股本增加到19.38億股，總募資額達532.3億元，同樣創下科創板紀錄。

反觀中芯國際的H股16日表現則是兩樣情，大跌24.71％，收盤價28.95港元。此外，之前A股受到市場追捧的概念股如中微公司、滬矽產業、長電科技等個股也出現較大跌幅。半導體板塊也提前在15日普遍下跌回檔，顯示中芯虹吸作用明顯。

據時代財經報導，觀察中芯上市首日表現，股價走勢從開盤時一度攀高至95元，至下午逐漸平穩在80至90元區間。分析人士認為，由於陸資南下購買中芯持股比例接近40％，再加上大股東持股，接近80％是陸資持股，可以說中芯目前是陸資定價。

國信證券研報分析認為，短期內中芯的A股和H股估值將會趨同，港股中芯國際估值將向科創板看齊。

(旺報 )