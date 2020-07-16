鈺齊-KY(9802)第二季合併營收為新台幣23.76億元，年減29.2%，毛利率及營業利益率分別為19.9%及9.8%，屬於母公司稅後淨利1.72億元，EPS 0.99元。上半年合併營收51.49億元，年減13.2%，毛利率及營業利益率分別為22%及11.4%，歸屬母公司稅後淨利5.26億元，EPS 3.01元。

鈺齊上半年產能占比，大陸、越南以及柬埔寨占比分別為27.8％、48.5％、23.7％，非大陸產能占比已超過7成。目前歐洲仍屬主要市場，上半年營收比重為44.7%，而美洲市場則是逐年開發有成，上半年比重已達39%。

鈺齊指出，隨著新冠疫情恐慌情緒逐漸降溫，日常經濟活動也將陸續恢復運作，先前品牌客戶遲延下單或遞延拉貨等情事，已漸恢復正常節奏，倘若全球疫情不再惡化，雖然短期營運仍將受疫情干擾，但負面影響幅度已逐漸收斂，營運可望逐步重回正軌。

(時報資訊)