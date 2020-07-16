2020運動產業博覽會17日起於台北松菸文創開展，身為運動產業一環的台灣運彩，力挺產博，凡24天展期參與台灣運彩活動，就有機會抽到時下最夯的任天堂Switch遊戲機共6名；4個周末更邀請15位運動大明星，分8組到現場共襄盛舉，18(六)日由台灣之光、世界級女雙天后詹詠然及詹皓晴姊妹打頭陣，蒞臨運彩展覽現場與粉絲近距離接觸，之後還有中華職棒看板球星詹子賢、SBL國家級球員簡浩、呂政儒…等知名球星接力，要給參與者一個難忘的運動產業博覽會回憶。

為推廣「買運彩助體育增光彩」的核心價值，台灣運彩邀請15位重量級運動大明星及網紅，分8組於展期的每周六、日下午兩點到台灣運彩室內展區與大家近距離互動，現場參與活動的民眾有機會獲得限量商品。

18日有網球女雙世界冠軍的詹詠然與詹皓晴姊妹檔；19日中信兄弟看板球星的詹子賢前來助陣；25日有健身女神丁小羽；26日中華男籃國家隊裕隆當家球星簡浩、呂政儒；8月1日人氣電競直播主的「小熊」；2日名揚海內外木蘭女足球星藍鯨包欣玄、花蓮王湘惠、熊讚林雅涵；8日SBL冠軍台啤籃球新星簡祐哲、黃泓瀚、黃聰翰以及壓軸9日旅日排球耀眼雙星劉鴻敏和劉鴻杰兄弟檔，眾星雲集的台灣運彩要給大家好看、好玩、拿好禮。

現場參與台灣運彩活動的民眾還有機會獲得時下最夯Switch遊戲機的抽獎，把Switch抽回家。抽獎活動共分為3波的實體及網路活動，每波「參加現場活動」及「參加FB活動」各抽出1台，所有得獎者名單會公布在台灣運彩的FB。

其中實體活動只要年滿20歲，現場新申辦台灣運彩網路會員成功者，就能獲得2張抽獎券，如果再參加週末籃球機PK大賽獲勝，就有機會再獲得1張抽獎券；網路活動只要到台灣運彩粉絲專頁「按讚」，並於置頂貼文「上傳」與台灣運彩活動現場的合照，並「留言」：#我在台灣運彩運動產業博覽會超好玩，就可以獲得抽獎機會，無論是實體或網路活動，都有機會把Switch帶回家。

(中時 )