立法院臨時會明將表決監察院人事案，面對國民黨團佔領議場，民進黨團在今天下午四點左右發動清除行動，將黨團分男、女兩支隊伍，分別鎖定國民黨男、女立委，以優勢人力，嘗試一個一個從主席台拖離；過程中立委賴士葆遭到椅腳擊中，額頭流血。
民進黨清場過程造成眾立委出現激烈推擠，綠營立委男女分組分別驅離國民黨在主席台上的人，過程中國民黨立委賴士葆遭到椅腳擊中，力道相當大，造成額頭出血，在場國民黨立委立即高呼要求叫救護車，但賴士葆仍不放棄主席台，手壓傷口繼續與民進黨對抗。
(中時 )
立法院臨時會明將表決監察院人事案，面對國民黨團佔領議場，民進黨團在今天下午四點左右發動清除行動，將黨團分男、女兩支隊伍，分別鎖定國民黨男、女立委，以優勢人力，嘗試一個一個從主席台拖離；過程中立委賴士葆遭到椅腳擊中，額頭流血。
民進黨清場過程造成眾立委出現激烈推擠，綠營立委男女分組分別驅離國民黨在主席台上的人，過程中國民黨立委賴士葆遭到椅腳擊中，力道相當大，造成額頭出血，在場國民黨立委立即高呼要求叫救護車，但賴士葆仍不放棄主席台，手壓傷口繼續與民進黨對抗。
(中時 )
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