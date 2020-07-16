蓬佩奧「受邀」訪問新疆 陸拒絕人權問題指控 17:122020/07/16 中時電子報 吳昱青 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸外交部發言人華春瑩。（檔案照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸外交部再度否認迫害維吾爾族人，稱蓬佩奧可親自來新疆見證陸沒有侵犯人權。 據路透社報導，今日（7月19日）陸外交部發言人華春瑩重申陸沒有人權侵犯問題，拒絕西方稱北京迫害新疆維吾爾人的指控。華春瑩說美國務卿蓬佩奧可親自來新疆看看，根本沒有所謂的種族迫害。 此外，華春瑩還強調陸從沒打算「挑戰」或「取代」美國。 文章來源：China foreign ministry says Pompeo welcome to visit Xinjiang (中時電子報) #華春瑩 #新疆 #蓬佩奧 #維吾爾族 #陸外交部 也許您會感興趣 推薦閱讀 美使館轉發變造奴工圖片 華春瑩：粗製濫造低劣謊言 21:062020/07/13 兩岸 美中緊張再升級 蓬佩奧：陸對南海資源聲索違法 06:312020/07/14 國際 美對台軍售 陸外交部：將對美軍火商實施制裁 16:212020/07/14 兩岸 川普簽署《香港自治法》陸外交部：將制裁美方相關人員 10:242020/07/15 兩岸 川普簽香港自治法 陸外交部：制裁美相關人員與企業 11:302020/07/15 財經 蓬佩奧：美國將限制部分華為員工的簽證 23:192020/07/15 財經 《國際產業》蓬佩奧：美國對華為等中國科技公司祭出簽證限制 10:342020/07/16 財經 美國務卿蓬佩奧：將對華為在美員工簽證做出限制 11:182020/07/16 兩岸 蓬佩奧連發南海強硬聲明 專家：將有軍事或制裁行動 11:302020/07/16 兩岸 美傳禁中共黨員入境 陸外交部回應：可悲 17:092020/07/16 兩岸 國際熱門新聞 美疫苗大戰也慘輸？佛奇：陸將率先跨越終點線 - 國際 分析：一個不現實的承諾 英國根本無法容納BNO港人 - 國際 受夠了白宮胡搞瞎搞！佛奇火大開嗆 - 國際 救選情！落後拜登15百分點 川普先對自己人下手 - 國際 港國安法引爆外商大逃難？美商會調查結果超意外 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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