陸外交部再度否認迫害維吾爾族人，稱蓬佩奧可親自來新疆見證陸沒有侵犯人權。

據路透社報導，今日（7月19日）陸外交部發言人華春瑩重申陸沒有人權侵犯問題，拒絕西方稱北京迫害新疆維吾爾人的指控。華春瑩說美國務卿蓬佩奧可親自來新疆看看，根本沒有所謂的種族迫害。

此外，華春瑩還強調陸從沒打算「挑戰」或「取代」美國。

(中時電子報)