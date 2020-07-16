雲林麥寮六輕15日爆炸，讓緊鄰彰化大城鄉空氣品質馬上飆到橘色警戒，彰化人再度哀嘆北有中火、南有六輕，空品要好也不由自主啊！但中火今年給彰化縣政府和伸港、線西與和美3鄉鎮的回饋金，加總少了上千萬元，「這是第一次感到錢少了是好事！」彰化人又喜又憂，真得降載了嗎？

「不要才降載又要啟動2號機了！」六輕爆炸，剛好吹南風，讓這幾天空品良好的大城鄉馬上陷入橘色警戒，但大火撲滅，今天空品又恢復良好狀態。

據了解，在全民捍衛空氣品質的要求下，中火近年回饋金，連年少給，代表的是減少發電量，對縣民來說，絕對是好事，「畢竟錢不到健康啊！」「將心比心，沒人想用肺發電吧！」

台電以運轉中裝置容量計算，每萬瓩給10萬元方式換算，其中2成給縣府，剩下由台電按照電廠距離分配給鄰近公所，今年合計給予的回饋金，總計近8700萬元。

彰縣府表示，去年台電撥給縣府的回饋金是1560萬，用在衛生局健康篩檢、教育處ＡＩ英語教學、民政處小型工程和文化局老屋及藝文活動。今年1335萬9000元，短少224.1萬元，計畫用途還在審查中。

伸港公所今年得到台電回饋金是5300多萬元較去年少800萬元，伸港公所將其中發給每人1000元扶助金，首度受理申請匯款，但幾乎都去排隊領現領，扶助金之餘，作為建設基金。

線西鄉領台電回饋金約1200萬元，發給鄉親扶助金每人500元，其餘作為建設、社福經費。和美鎮每年700萬左右，用於建設工程款。

大城鄉是第3年得到麥寮台塑六輕的回饋金，去年有1431.6萬，此外鄉內的中低收入戶，還有三節獎金，這次發生爆炸，台塑也派員到大城鄉表達慰問和關心等，進行敦親睦鄰。

(中時 )