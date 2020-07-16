立法院臨時會明將表決監察院人事案，面對國民黨團佔領議場，民進黨團在下午四點發動清除行動，國民黨由陳玉珍鎮守主席台，但在僵持40分鐘左右後，遭綠委王惠美出手揮擊，導致陳玉珍氣力漸失；院長游錫堃、秘書長林志嘉見狀順勢走近主席台後，拿出自備的麥克風自行宣讀，甚至還在混亂中倉皇通過民進黨提案，確定明天進行監察院人事案表決大戰。

立法院臨時會原訂周二起審查監察院長被提名人陳菊、監委被提名人的人事案，但因國民黨團認為陳菊等人不適任，發動占領議場，今天已經進入第三天。期間民眾黨也出面表態讚聲，讓審查因而喊卡迄今，但依臨時會議程，明天仍將進入表決。為讓陳菊等被提名人的表決案在明天順利通過，民進黨團在今天下午4點左右，進入議場發動清場行動。

民進黨挾人數優勢，將黨團成員分男、女兩支隊伍，分別鎖定國民黨男、女立委，以優勢人力，嘗試一個一個從主席台拖走，再架到議場後方驅離，雙方目前仍僵持不下，但民進黨團預計傍晚前就要將議場清除完畢。

國民黨團為穩住主席台這塊陣地，讓來自戰地金門、性格剽悍的黨籍立委陳玉珍負責壓陣的工作，為了被抓傷，陳玉珍在國民黨POLO衫之內，特別穿上一件粉紅色的自行車衣，頭上則帶著自行車的安全帽，整個過程緊緊主席台上的麥克風，要為國民黨留下持續抗爭的一線活路。

果然，在民進黨發動清場工作後，原先圍繞在陳玉珍身邊的黨籍同志，包括先前在朱立倫帶領下特訓拳擊的洪孟楷，也都在不到10分鐘左右的時間，就在身形粗壯的綠營立委蔡易餘、蘇震清等人的拖拉下，一個一個全被「抓」、「架」、「推」的攻勢下，全被逐出場外。

眼見陳玉珍頭也不抬，甚至一度將臉緊貼著主席台，抵死不擾的戰力讓黨籍男同志都很不捨，賴士葆就立刻找來大聲公，高喊「放開你們的鹹豬手！」偶爾民進黨團幹事長鄭運鵬嘗試拉住陳玉珍，也立刻被賴士葆喝斥「男生不要摸女生！」

但在4點36分，綠委王惠美突然出手揮向陳玉珍的背部，台下一陣驚呼，痛斥王惠美暴力，儘管陳玉珍仍死命抓著主席台，但這時游錫堃、林志嘉在綠委組陣保護下，走近主席台，拿起自備的麥克風開始宣讀報告事項。

只是，游錫堃準備的麥克風音量顯然不足，現場幾乎難以聽見他的講話內容，在一陣混亂中，游錫堃倉皇宣布表決民進黨提案，現場的表決牆也立刻進入倒數。

儘管不少綠委仍是站在主席台上，但表決器卻一個一個亮起，一分鐘後就宣告通過。儘管現場沒人聽得到議事人員、游錫堃說了什麼，但監院人事審查會也就此結束，確定於明天進行表決大戰。現場藍委氣得不斷高喊「作弊院長！」

國民黨團總召林為洲表示，依照議事規則，議事人員在表決前，應將表決卡交給立委本人，結果這次表決卻是由議事人員直接幫忙插卡，現場也沒清點出席人數，進入表決後，連人不在位置上的立委都能投票，根本就是作弊。但游錫堃並未理會在野黨的不滿，表決結束後逕行離場。

(中時 )