一架軍用直升機16日疑因轉速過慢而執行迫降，為了避免影響民宅，採取180度大迴轉，機上兩名飛官不幸殉職。（讀者提供）

編號616的OH－58D戰搜直升機16日執行反登陸演練結束後，自新竹空軍基地起飛要返回駐地，未料起飛沒多久出現「轉速過慢」，當時已飛出基地至民宅，為了保衛人民，少校簡任專、上尉高嘉隆採取180度高難度迴轉，在基地內重落地導致起火，2人被救出時全身多處灼傷，送醫不治。

陸軍航空特戰指揮部601旅長張台松還原事發經過，他指出，該機正駕駛為簡任專，起飛不久後即呼叫，指出轉速過慢，不過該機已飛出基地，下方為民宅，但為了不影響人民安全，採取高難度迴轉。

張台松解釋，直升機動力主要靠旋翼轉速維持，在旋翼轉速過慢的狀況下，迴轉為高難度技術，但2人為了避免影響民宅，仍採取此作法，到了較為空曠之處，則疑因轉速過低，形成重落地，而全機起火。

張台松表示，新竹空軍基地當下立即啟動飛安機制，出動消防、救護通通一起滅火，該機並無彈跳機制，而兩人救出時，全身多處灼燒，送醫不治身亡。

(中時 )