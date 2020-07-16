近年來天氣越來越炎熱，6月時台北甚至出現38.9度高溫，根據以往經驗，台灣在這時期已經是颱風季，不過今年卻相當「安靜」，至今都還沒有颱風襲台，天氣風險公司總經理彭啟明博士就表示，此波高壓非常穩定，可能會創下7月沒有颱風發展的紀錄。

彭啟明今（16）日在臉書上發文表示，「這波的高壓非常的鞏固也穩定，將可能持續到七月底八月初，當中可能有些東風波動，有些擾動發展，但發展成為颱風的機會較低，是否會創下七月沒有颱風發展的新紀錄，就要看這兩周的變化，的確有很高的機會。」

而近日天氣部分，彭啟明表示，「周五開始水氣減少，會由過去這兩天偏濕熱，顯著的轉乾，主要是太平洋高壓又再度增強，台灣附近天氣回到典型的夏季型態，中午的高溫會持續攀升，台北部會有機會到36-38度間，預期午後陣雨也會轉為較為零星，以山區為主，過去幾天西南風和海陸風環流的降雨也會減少一些。」

最後彭啟明也提到，六月份台北創下新高溫紀錄，是史上最熱的六月，他認為都市熱島效應的確造成更容易高溫及破紀錄，如果有綠化做得好或都市微氣候調節，會有更好的緩衝、減少不必要高溫飆升。

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(中時電子報)