簡霖恩（左）今天與展望會的認養人相見歡。（展望會提供／林良齊台北傳真）

總統教育獎明天頒獎，其中1名得主是由台灣世界展望會資助的基隆市月眉國小學生洪立杰，從小父母離異，靠著阿嬤在教會擔任廚工工作撫養長大，未料在小一時，阿嬤因患有糖尿病無法繼續工作，所幸展望會即時協助，今年要升小六的他，希望把總統教育獎獎金存下來，以後給阿嬤看病使用。

洪立杰說，小一、小二時家中環境不穩定，水電費有時繳不出來，還要把營養午餐打包回去當晚餐，所幸在許多單位協助之下，生活漸漸穩定，今年獲得總統教育獎，希望把錢存下來以後給阿嬤看病，自己也會努力當上醫生，治好阿嬤的病。

展望會社工表示，立杰除了靠展望會的資助外，自己還會爭取獎學金，回家之後除了協助阿嬤準備晚餐，還會幫阿嬤因為糖尿病萎縮的手按摩。今天他親自把卡片送給資助人，也感謝資助人多年來的協助。

另，從小父親去世的簡霖恩，姐弟三人由母親獨力扶養，但小二時母親逝世，由外婆接回扶養，未料外婆接連中風、去世，所幸其阿姨、叔叔接續扶養，他也努力讀書，在全班成績經常是第一名或第二名，今年畢業後也立下志向要擔任警察、維護治安，今天與展望會的認養人相見歡，致贈利用美勞課製作的竹風鈴表達感謝。

(中時 )