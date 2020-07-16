隨著電競產業如日中天發展，臺北市政府將於今年成立全國第一支電競代表隊「臺北熊讚電競戰隊」，臺北市副市長蔡炳坤今日(7/16)前往臺北城市科技大學授旗「城市蒼鷹」代表隊，勉勵全體成員能打進國際賽事、創造新猷，並期許臺北成為電競城市的代名詞。

此外，華碩(2357)ROG玩家共和國攜手臺北城市科技大學打造的電競教室，更以卓越出眾的重裝精銳深獲市府青睞與肯定，獲選為「臺北市電競人才培訓基地」，成為市府培訓基地指定電競品牌，希望讓選手能專注於電競技能訓練，成為所向披靡的城市代表隊。

臺北市政府成立全國第一支電競隊，其成員全都來自城市科大電通系「城市蒼鷹」，該隊近年不只奪下全大運「英雄聯盟」項目金牌，還榮登「2018雙城盃兩岸學生電競交流賽」冠軍，已成為全臺具指標性校園戰隊。

臺北城市科技大學電通系主任詹勳鴻表示，由於城市科大的電競學程包羅萬象，課程方針有電競選手、賽事企畫、行銷與賽事直播等，藉著累積下來的課程基礎，將為臺北市之各國、高中（職）在校學生舉辦「電子競技青少年活動營隊」，利用校園的電競學程資源，包含幕前的電子競技，以及幕後的轉播及賽事企劃等，讓對電競產業有興趣的莘莘學子能直接親身接觸，提高學習體驗效果。

華碩聯合科技開放平台業務處副總經理江尹涵表示，在電競產業尚未蓬勃發展之際，ROG玩家共和國長期深耕各類活動與賽事，至今挾業界最完備的電競生態圈，成為產業最強而有力的後盾。

此次深感榮幸能與英特爾 (Intel)、Kingston 金士頓強強聯手，以無可匹敵的重裝精銳成為臺北市電競人才培訓基地指定使用硬體設備，不僅滿足專業使用所需、成為致勝關鍵，更希望藉此機會表達對於電競產業的長期發展與支持。

ROG玩家共和國長期致力於產官學的深度串聯、為產業挹注更多成長動能，今年更攜手合作夥伴全球知名IC大廠英特爾(Intel)、全球記憶體儲存領導品牌Kingston金士頓以及臺北市電子競技運動協會，為學生量身打造「臺北市電競成長營」與「臺北市電競校園線上講座」，讓學子深入了解企業文化與產品設計理念，提供豐富完整的課程內容。

(時報資訊)