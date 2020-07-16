專注分布式金融科技創新的創投機構源鉑資本，今日於線上舉辦2020年春夏季策略展望會與央行數位貨幣（Central Bank Digital Currency, CBDC）研討會，由創辦人兼執行長胡一天主持，分享源鉑資本所支持的新創企業最新動態，以及面臨中美「新冷戰」在資本市場與金融科技場域中開展的體系博弈，針對各國央行醞釀推出央行數位貨幣的大趨勢，投資人與企業決策者應該如何因應，提出深入的分析與策略。

胡一天指出：英國央行、日本央行、歐洲央行近期紛紛表態要研發央行數位貨幣。俗稱「央行的央行」的國際結算銀行（Bank for International Settlements）亦在全球金融界關注的2020年報中以極大篇幅論述數位貨幣與新型支付系統，並明白表示央行創新的必要。虛擬貨幣與區塊鏈技術從網絡叛客社群誕生，加上Libra橫空出世，推動各國政府籌備央行數位貨幣，昭示了全球金融體系的巨變。」

胡一天表示，中美基於「再平衡」而在貿易、經濟、金融、科技、軍事、文化等領域的「新冷戰」，在可見的未來將持續進行。中國大陸很可能會領先全球，搶先利用分布式帳本與央行數位貨幣技術，打造新一代的金融市場基礎設施。其他大國在競爭驅使的安全困境下，打造為自己服務的金融互聯網基礎建設，勢在必行。「CBDC的競爭，看起來很高科技，其實上是地緣政治。」

諾貝爾經濟學獎得主孟岱爾提出「最適貨幣區」概念，提供了建構歐洲共同市場、歐元、乃至歐盟的理論基礎。胡一天指出，建立在互聯網平台的大數據基礎之上的新型態支付系統，將可能成為構建「數位貨幣區」的基礎設施，如何在軟體與硬體層面參與建造這個基礎設施、創造規則，就是金融科技新創企業與跨國金融集團競合的新藍海。

胡一天認為，隨著全球科技供應鏈在中美霸權博弈及貿易保護主義的大氣候下被迫選邊，本無國界的互聯網也將隨著新型基礎設施的「去全球化」而出現新的「國界」。有能力定義網絡空間國界的力量，必定是在科技、經貿、金融、文化、軍事等層面的綜合國力極強的大國。由於中國大陸經濟量體太大，加上全球都不願過度倚賴美元，美元金融體系，必然會面臨數位人民幣體系在技術、商業、與政治層面的持續挑戰。

胡一天強調：放眼全球，掌握了大數據與區塊鏈關鍵資源的金融科技新創企業，若能成為連接霸權體系的橋樑，非常有機會成為下一波創新潮的新生主導力量。如何構建可信、高效、安全、從軟體到硬體、從產品到服務、從設計到行銷的金融科技供應鏈，是台灣難得的戰略機遇。

(時報資訊)