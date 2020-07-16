行政院會今（16）日通過國發會擬具的2021～2024年「國家發展計畫」草案，目標未來4年經濟成長率平均達2.6～3.4％，人均GDP可望突破3萬美金，將由行政院分行各機關積極推動辦理。

蘇貞昌表示，國家發展計畫是台灣未來4年的整體發展目標及策略重要綱領，國際局勢變化快速，對台灣是挑戰、也是機會，將秉持「穩定中追求成長、變局中把握先機」理念規畫發展具戰略性的產業，使台灣在全球產業鏈中扮演關鍵性角色。

除此之外，蘇貞昌指出，國家發展計畫亦須兼顧對重要民生物資、糧食、能源等供應安全超前部署，達到自給自足目標。同時，也要持續落實防疫新生活、大力振興經濟，請各部會務必全力推動。

蘇貞昌強調，下周將聽取2021年總預算案、紓困案與前瞻基礎建設預算籌編情形，請各部會再行盤點，本於國家發展計畫所訂內容，確實檢討施政優先性、合理性及必要性，完成整體財務規畫，落實當前紓困、振興及強化國家前瞻發展等工作。

國發會指出，未來4年的國家發展策略，將在「啟動經濟發展新模式2.0」、「營造全齡照顧的幸福社會」、「塑造均衡發展的樂活家園」及「創造世代安居的對外關係」等4大政策主軸下落實推動。

考量未來4年經濟成長仍潛存高度不確定性，國發會認為有必要強化政策作為，積極培育成長新動能。為展現政府施政績效，訂定2021～2024年經濟成長率平均2.6～3.4％、失業率平均3.5～3.8％，以及核心消費者物價指數上漲率平均1～1.5％的總體經濟目標。

(時報資訊)