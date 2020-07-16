由國泰投信募集發行的國泰永續高股息(00878)受益憑證，將於7月20日正式掛牌上市。

證交所表示，根據申請資料顯示，「MSCI台灣ESG永續高股息精選30指數」由MSCI Limited所編製，以MSCI台灣指數為母指數，從中篩選出MSCI ESG評級資格在BB以上，ESG爭議分數在3分以上，且提供高股息殖利率的台灣上市或上櫃公司，現有成分股計30檔。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達121檔。

(時報資訊)