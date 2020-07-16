◎熱爆！焚風發威 台東飆破40度

受西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台灣東南部地區有焚風發生的機率，今(16)日中午氣象局針對花蓮縣縱谷，台東縣亮起橙色高溫燈號，有38度極端高溫出現的機率，截至目前東部地區已有9測站高溫超過38度，其中台東縣太麻里2號測站和金崙測站測得40.0度極端高溫。

◎直升機演習墜毀2飛官殉職 蔡總統：國軍損失同感哀傷

參與漢光36號演習的一架編號616的OH-58D戰搜直升機，今天下午3時許墜毀新竹軍機場，兩飛官送新竹醫院。陸航部官員表示，616號機坑子口任務機，任務完成要離場時發生事故。蔡英文總統今在臉書表示，這是國軍損失，所有國人同感哀傷。

◎太熱！年輕人湧麗寶玩水 國光客運免費接駁再增班

交通部「安心旅遊」推7、8月間，19歲以下玩遊樂園免費，讓遊樂園人潮滿出來。昨天開始放暑假，加上近來天氣炎熱，不少年輕人都跑到麗寶樂園玩水。國光客運今日表示，今天上午發出13班接駁專車，比昨天再增加12班。

◎睡醒眼睛紅腫 當心過敏性鼻炎作祟

一名10歲的陳姓男童，每天起床後，眼睛總是又紅又癢，有時發生在單眼，有時則是雙眼，雖然點完眼藥水會改善，但反覆發生卻讓他困擾。醫師表示，這名男童因鼻黏膜發炎腫脹引發鼻淚管阻塞，進一步造成同側眼睛的結膜炎，為過敏言鼻炎引起的過敏性結膜炎，需要針對根本的問題進行治療。

更多新聞請看中時電子報

(中時電子報)